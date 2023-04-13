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Купить квартиру с видом на море в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Квартира 2 комнатыв Эз, Франция
Квартира 2 комнаты
Эз, Франция
2 Количество комнат 52 м²
€ 487,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021  Между Ниццей и Монако, с видом на полуостров Сен-Жан-Кап…
Квартира 2 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 1,590,000
Квартира 100 м² на подъезде к Монако с террасой на крыше 130 м². В квартире только…
Квартира 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 598,500
Большая трехкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер. Просторная гостиная с открытой об…
Квартира 1 спальняв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 315,000
Двухкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер, полностью отремонтированная, 60м². 4…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
160 м²
€ 1,380,000
Шикарные апартаменты с видом на море, острова и горы в Каннах. Площадь – 160 кв.м., площадь…
Квартирав Теуль-сюр-Мер, Франция
Квартира
Теуль-сюр-Мер, Франция
2 м²
€ 490,000
Роскошный апартамент с видом на море расположен в городе Теуль-сюр-Мер на Лазурном Берегу Фр…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …
Квартира 2 спальнив Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
69 м²
€ 375,000
Яркая квартира расположена в престижном районе в Антибе, Франция. В квартире с современным р…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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