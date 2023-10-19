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Квартиры в Pornic, Франция

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€890,000
Квартира 3 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 3 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€450,000
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€1,03 млн
Квартира 2 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 2 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€315,000
Квартира 3 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 3 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€560,000
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000

Параметры недвижимости в Pornic, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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