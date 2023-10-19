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Жильё в Пуатье, Франция

1 объект найдено
Замок 6 спален в Пуатье, Франция
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн

Параметры недвижимости в Пуатье, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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