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Жильё с бассейном в Перигё, Франция

Riberac
1
1 объект найдено
Замок 6 спален в Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…

Параметры недвижимости в Перигё, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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