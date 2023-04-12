Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном во Франции
Метрополия Франции
39
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
32
Grasse
15
Ницца
12
Иль-де-Франс
7
Антиб
2
Draguignan
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла
Канны, Франция
373 м²
€ 2,406,215
In a prime location, very close to the beach and the Port Canto (about 5mn walk), close to a…
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат
46 м²
€ 504,095
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Откройте для себя новую роскошную резиденцию с современн…
Квартира 2 спальни
Ментона, Франция
171 м²
€ 1,089,607
Nestled in Menton, this elegant apartment has been recently renovated. Don't miss out on thi…
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
1 Количество комнат
40 м²
€ 150,408
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
2 Количество комнат
41 м²
€ 143,116
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
115 м²
€ 1,443,729
Beautiful high floor apartment of about 116 m2 in excellent condition in a secure residence …
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
45 м²
€ 198,721
VUE CIEL NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
Квартира
Miribel, Франция
98 м²
€ 320,386
OPEN Nouvelle résidence d'une architecture très contemporaine, constituée de 43 logements. D…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
2 ванных комнат
240 м²
€ 1,900,000
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
7 ванных комнат
655 м²
Количество этажей 3
€ 2,750,000
Продажа виллы в закрытом домене в живописном городе Вальбонн, в 20 минутах езды до моря, в т…
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
107 м²
€ 3,613,863
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes you in a residence of standing …
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2 Количество комнат
62 м²
€ 237,007
La Cavalière Ouvrant sur la célèbre place du Capitole en moins de 10 minutes, la route de Sa…
Параметры недвижимости во Франции
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты