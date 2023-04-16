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Купить замок в Земли Луары, Франция

Ле Ман
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5 объектов найдено
Замок 31 спальняв Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня
Ле Ман, Франция
56 Количество комнат
Цена по запросу
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Замок 15 спаленв Ле Ман, Франция
Замок 15 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 2,900,000
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
Замок 13 спаленв Ле Ман, Франция
Замок 13 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 1,980,000
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…
Замок 15 спаленв Анже, Франция
Замок 15 спален
Анже, Франция
800 м²
€ 2,120,000
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
Замок 12 спаленв Анже, Франция
Замок 12 спален
Анже, Франция
900 м²
€ 1,500,000
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…

Параметры недвижимости в Земли Луары, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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