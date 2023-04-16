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Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Купить недвижимость в Земли Луары, Франция
Нант
17
Carquefou
10
Chateaubriant-Ancenis
1
Ле-Сабль-д’Олон
1
Ле Ман
1
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24 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
38 м²
€ 220,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
42 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
42 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
45 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
45 м²
€ 247,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат
57 м²
€ 310,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат
64 м²
€ 325,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
47 м²
€ 252,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 5 комнат
Нант, Франция
5 Количество комнат
122 м²
€ 916,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023 Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
47 м²
€ 247,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 2 комнаты
Sallertaine, Франция
2 Количество комнат
35 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 Расположенный в центре города и всего в 900 м* от моря, …
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат
64 м²
€ 344,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
44 м²
€ 242,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
38 м²
€ 282,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023 Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат
64 м²
€ 280,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат
44 м²
€ 245,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
45 м²
€ 250,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат
44 м²
€ 231,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Дом 3 спальни
Couffe, Франция
5 Количество комнат
168 м²
Цена по запросу
Замок 31 спальня
Ле Ман, Франция
56 Количество комнат
Цена по запросу
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Замок 15 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 2,900,000
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
Замок 13 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 1,980,000
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…
Замок 15 спален
Анже, Франция
800 м²
€ 2,120,000
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
Замок 12 спален
Анже, Франция
900 м²
€ 1,500,000
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…
Параметры недвижимости в Земли Луары, Франция
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