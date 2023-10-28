ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
По
Виллы
Виллы в По, Франция
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
180 м²
В безопасном домене, в красивой буржуазной вилле 1900 года, великолепная квартира 180 м2 сос…
€2,34 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,34 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
133 м²
Superb 5 room apartment of approximately 133m² ideally located in the very heart of Cannes j…
€1,27 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с мебелью, с видом на море, с садом
Франция
7
290 м²
Уникальная вилла с видом на море находится в нескольких минутах езды от города Трувиль-сюр-М…
€1,41 млн
Рекомендовать
Квартира
Lyon, Франция
94 м²
SEQUENCIA Vous faire gagner en qualité de vie, c'est ça l'esprit Spirit Dans cette ville …
€601,561
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€296,073
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3
79 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€478,236
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
137 м²
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
€1,81 млн
Рекомендовать
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
61 м²
LE 41 La résidence se compose d'appartements allant du studio au 5 pièces. La plupart des ap…
€242,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
5
5
380 м²
On the heights of Golfe Juan, on the Mauruches Superiors, residents enjoy a panoramic view o…
€6,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
2
138 м²
In a very popular residence between the Carlton and the Martinez hotels with a front desk re…
€4,14 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Муан-Сарту, Франция
6
500 м²
€3,94 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в По, Франция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL