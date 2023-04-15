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Купить вилла в Париж, Франция

Париж
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
125 м²
€ 1,780,000
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
Вилла 7 спаленв Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
450 м²
€ 2,310,000
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…

Параметры недвижимости в Париж, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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