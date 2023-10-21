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Замки в Орн, Франция

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1 объект найдено
Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн

Параметры недвижимости в Орн, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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