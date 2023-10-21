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Дома в Orleans, Франция

1 объект найдено
Замок 6 спален в Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
Комнаты 12
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
€2,32 млн

Параметры недвижимости в Orleans, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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