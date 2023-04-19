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Купить замок в Orleans, Франция

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1 объект найдено
Замок 6 спаленв Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12 Количество комнат
€ 2,315,000
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орл…

Параметры недвижимости в Orleans, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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