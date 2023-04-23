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Жильё в Олорон-Сент-Мари, Франция

1 объект найдено
Дом 5 спален в Louvie-Juzon, Франция
Дом 5 спален
Louvie-Juzon, Франция
320 м²
€ 990,000
Шикарный особняк рядом с городом Лувье. Лувье - город на севере Франции в регионе Верхняя Но…

Параметры недвижимости в Олорон-Сент-Мари, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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