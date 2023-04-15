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Купить вилла в Окситания, Франция

Carcassonne
8
Тарб
4
Баньер-де-Бигор
2
Аржелес-Газост
1
Вилла В архив
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16 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат 405 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Тарб, Франция
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Виллав Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Виллав Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
3 100 м²
€ 1,490,000
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
Вилла 3 спальнив Lacassagne, Франция
Вилла 3 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат 216 м²
Цена по запросу
В самом сердце милой деревни, в 4 минутах к западу от Тарба, комплекс недвижимости, состоящи…
Вилла 4 спальнив Mas-des-Cours, Франция
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Arreau, Франция
Вилла 2 спальни
Arreau, Франция
3 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Виллав Saint-Pastous, Франция
Вилла
Saint-Pastous, Франция
90 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 13 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 13 спален
Mas-des-Cours, Франция
17 Количество комнат
Цена по запросу
На севере Воклюза , в 30 минутах от города Оранж, старый фермерский дом площадью 500 м² + 40…
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Вилла 5 спаленв Vic-en-Bigorre, Франция
Вилла 5 спален
Vic-en-Bigorre, Франция
10 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Эта прекрасная вилла площадью более 240 м², расположенная в 20 минутах к северу от Тарба, со…
Вилла 4 спальнив Mas-des-Cours, Франция
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
7 Количество комнат 220 м²
Цена по запросу
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
11 Количество комнат
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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