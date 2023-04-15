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Купить дом с бассейном в Окситания, Франция

Тарб
13
Carcassonne
8
Bagneres-de-Luchon
4
Баньер-де-Бигор
4
Сен-Годенс
4
Beyrede-Jumet-Camous
1
Аржелес-Газост
1
Кондом
1
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11 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат 405 м²
Цена по запросу
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Вилла 7 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Вилла 4 спальнив Mas-des-Cours, Франция
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат 218 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
11 Количество комнат
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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