Купить дом в Окситания, Франция

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36 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
405 м²
Цена по запросу
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Дом 7 спален
Castelnau-Riviere-Basse, Франция
6 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 8 спален
Lacassagne, Франция
12 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
В непосредственной близости от Тарба, очаровательный дом площадью 350 м², который имеет три …
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Вилла
Тулуза, Франция
3 100 м²
€ 1,490,000
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
Дом 4 спальни
Ланнмезан, Франция
8 Количество комнат
192 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Beyrede-Jumet, Франция
10 Количество комнат
264 м²
Цена по запросу
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат
190 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат
216 м²
Цена по запросу
В самом сердце милой деревни, в 4 минутах к западу от Тарба, комплекс недвижимости, состоящи…
Дом 4 спальни
Lacassagne, Франция
5 Количество комнат
119 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни
Arreau, Франция
3 Количество комнат
90 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Вилла
Saint-Pastous, Франция
90 м²
Цена по запросу
Дом 15 комнат
Bagneres-de-Luchon, Франция
15 Количество комнат
580 м²
Цена по запросу
Дом 7 спален
Bagneres-de-Luchon, Франция
11 Количество комнат
330 м²
Цена по запросу
В самом центре курортного города Баньер-де-Люшон, недалеко от всех удобств, красивый дом пл…
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат
85 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат
218 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат
120 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 13 спален
Mas-des-Cours, Франция
17 Количество комнат
Цена по запросу
На севере Воклюза , в 30 минутах от города Оранж, старый фермерский дом площадью 500 м² + 40…
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Тарб, Франция
6 Количество комнат
9 796 м²
Цена по запросу
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат
880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Вилла 5 спален
Vic-en-Bigorre, Франция
10 Количество комнат
240 м²
Цена по запросу
Эта прекрасная вилла площадью более 240 м², расположенная в 20 минутах к северу от Тарба, со…
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