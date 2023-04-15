Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Шале

Купить шале с бассейном в Окситания, Франция

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 спаленв Туррет, Франция
Вилла 6 спален
Туррет, Франция
515 м²
€ 10,579,718
Этот великолепный дом площадью около 514 кв. М, спроектированный мировым ( известным архитек…
Вилла 6 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
290 м²
€ 5,201,695
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
Квартира 3 комнатыв Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3 Количество комнат 72 м²
€ 252,728
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
Квартирав Париж, Франция
Квартира
Париж, Франция
1 545 м²
€ 24,092,884
Франция г. Париж Уникальные апартаменты Уникальные четырёхуровневы…
Замок 31 спальняв Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня
Ле Ман, Франция
56 Количество комнат
Цена по запросу
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Квартира 2 комнатыв Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 216,880
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
Вилла 11 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 11 спален
Ле-Канне, Франция
550 м²
€ 3,079,820
Our agency offers you this superb villa with independent apartment. Located on a plot of oli…
Вилла 4 спальнив Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
320 м²
€ 3,374,411
Charming property including a main house of 300 m² comprising four bedrooms and four bathroo…
Квартира 1 комнатав Ренн, Франция
Квартира 1 комната
Ренн, Франция
1 Количество комнат 25 м²
€ 160,420
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 74 м²
€ 344,141
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 207,918
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
Квартира 5 комнатв Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
5 Количество комнат 108 м²
€ 336,075
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти