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Купить замок с бассейном в Окситания, Франция

Кондом
1
Тулуза
1
Замок В архив
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2 объекта найдено
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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