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Жильё с видом на море в Нормандия, Франция

Кутанс
5
Гавр
4
1 объект найдено
Замок 10 спален в Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
Количество спален 10
Площадь 600 м²
€ 1,980,000

Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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