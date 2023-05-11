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Дома с бассейном в Нормандия, Франция

Кутанс
5
1 объект найдено
Дом 6 спален в Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
€ 1,400,000

Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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