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Дома в Нормандия, Франция

Кутанс
5
6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Sylvains-les-Moulins, Франция
Дом 4 спальни
Sylvains-les-Moulins, Франция
Комнаты 16
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Замок 10 спален в Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
Количество спален 10
Площадь 600 м²
€ 1,980,000
Дом 6 спален в Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
€ 2,730,000
Дом 8 спален в Doville, Франция
Дом 8 спален
Doville, Франция
Количество спален 8
Площадь 400 м²
€ 1,490,000
Дом 6 спален в Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
€ 1,400,000
Дом 6 спален в Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 480 м²
€ 1,100,000

Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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