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Замки с бассейном в Нормандия, Франция

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Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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