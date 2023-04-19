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Купить вилла в Нонтрон, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
700 м²
€ 14,000,000
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…

Параметры недвижимости в Нонтрон, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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