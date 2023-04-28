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Квартиры в Nimes, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 243,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 2 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…

Параметры недвижимости в Nimes, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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