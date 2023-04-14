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Купить вилла с бассейном в Ницца, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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