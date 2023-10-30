ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Ницца
Студии
Квартиры-студии в Ницца, Франция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
78 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€250,412
Рекомендовать
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 198 м²
Франция Лазурный берег Вилла-имение рядом с Монако Уникальный объе…
€18,27 млн
Рекомендовать
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
65 м²
Villa Voie Romaine PROCHAINEMENT AU BLANC-MESNIL ! Sepimo vous propose sa nouvelle réalisati…
€283,971
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
3
84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€375,900
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Baden, Франция
3
60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€348,574
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
5
300 м²
Новая недвижимость в жилом тихом районе Мужен. Доминирующее расположение с открытыми видами.…
€2,81 млн
Рекомендовать
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
66 м²
LE 41 La résidence se compose d'appartements allant du studio au 5 pièces. La plupart des ap…
€261,467
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
4
95 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€489,895
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Massy, Франция
4
76 м²
Дата сдачи объекта: немедленноРасположенный в первом ряду парка Вильженис, вдоль улицы Жером…
€405,232
Рекомендовать
Квартира с двором
Париж, Франция
425 м²
Франция г.Париж, 8 округ Апартаменты с видом на парк Монсо …
€16,88 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
63 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€254,369
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Эз, Франция
4
3
132 м²
A lovely small residence with panoramic sea and village views. Green and quiet neighborhood.…
€1,22 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ницца, Франция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL