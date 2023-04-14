Купить недвижимость с видом на море в Ницца, Франция

Квартира 2 спальни Босолей, Франция 3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж

€ 480,000

Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…