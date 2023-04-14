Купить пентхаус с видом на море в Ницца, Франция

Дом 5 спален Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция 7 Количество комнат 5 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2

€ 5,694,884

Эта вилла расположена на 3 уровнях, все с панорамным видом на Кап-Ферра. Была отремонтирован…