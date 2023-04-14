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Купить пентхаус в Ницца, Франция

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12 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Пентхаус 6 спаленв Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
272 м²
€ 3,200,000
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
Пентхаус 3 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
137 м²
€ 1,935,000
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
Пентхаус 2 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
148 м²
€ 2,290,000
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
Пентхаус 3 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
131 м²
€ 1,980,000
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
Пентхаус 4 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
265 м²
€ 2,990,000
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
Пентхаус 3 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
220 м²
€ 3,600,000
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…
Пентхаус 3 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
164 м²
€ 4,290,000
Эта потрясающая квартира, которая продается в центре Сен-Жан-Кап-Ферра, может стать вашим ид…
Пентхаус 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
112 м²
€ 950,000
Мы с гордостью представляем эту очаровательную квартиру в Рокбрюн Кап Мартин. Недвижимость, …
Пентхаус 3 спальнив Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
1 ванных комнат 88 м²
€ 895,000
У ворот Монако, с видом на залив! Этот пентхаус, зарезервированный для немногих привилегиров…
Пентхаус 4 спальнив Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Пентхаус 4 спальни
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,281,000
Это роскошное горное шале в Ауроне расположено в Южных Альпах на высоте 1600 м. Летом вы мож…
Пентхаус 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
2 ванных комнат 159 м²
€ 1,899,000
Buying a penthouse in Roquebrune Cap Martin is not easy; simply because there is virtually n…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

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