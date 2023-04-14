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Купить недвижимость с видом на горы в Ницца, Франция

Босолей
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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