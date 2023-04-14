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Купить дом с видом на море в Ницца, Франция

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22 объекта найдено
Виллав Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
5 м²
€ 2,650,000
Восхитительная вилла с панорамным видом на море расположена в престижном районе в  Вильфран…
Шале 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
Дом 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Дом 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
220 м²
€ 6,600,000
Элегантный дом расположен в спокойном районе в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Площадь д…
Дом 5 спаленв Ла-Тюрби, Франция
Дом 5 спален
Ла-Тюрби, Франция
450 м²
€ 1,400,000
Красивый дом в средиземноморском стиле расположен в Ла Тюрби, в регионе Прованс, Франция. Пл…
Вилла 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
300 м²
€ 25,000,000
Великолепная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Спокойный зеленый район. На дву…
Вилла 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
1 860 м²
€ 19,000,000
Современная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Площадь виллы составляет 380 кв.…
Вилла 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
700 м²
€ 39,000,000
Роскошная резиденция расположена на возвышении в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Собственность с…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
300 м²
€ 18,000,000
Роскошная вилла расположена в красивом районе в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Вилла находится …
Вилла 6 спаленв Эз, Франция
Вилла 6 спален
Эз, Франция
600 м²
€ 35,000,000
Потрясающая резиденция расположена на холмах коммуны Эз, на юго-востоке Франции в регионе Пр…
Вилла 8 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 8 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
420 м²
€ 17,500,000
Эксклюзивная вилла расположена в сердце Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Жилая площадь виллы сост…
Вилла 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
300 м²
€ 12,600,000
Стильная вилла расположена на западной стороне мыса в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Красивая в…
Вилла 6 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
437 м²
€ 12,000,000
Превосходная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. С виллы открывается панорамный …
Вилла 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
330 м²
€ 13,000,000
Элегантная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. С виллы открывается панорамный ви…
Вилла 6 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
360 м²
€ 6,825,000
Отличная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. На вилле площадью 360 кв.м 6 спален…
Вилла 4 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
410 м²
€ 8,000,000
Вилла общей площадью 410 кв.м. с потрясающим панорамным видом на бухту Вильфранш-сюр-Мер и …
Вилла 3 спальнив Эз, Франция
Вилла 3 спальни
Эз, Франция
220 м²
€ 2,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море расположена в местечке Эз, Лазурный берег. В дом…
Вилла 5 спаленв Эз, Франция
Вилла 5 спален
Эз, Франция
300 м²
€ 2,650,000
Очаровательная вилла в традиционном провансальском стиле расположена в спокойном районе гор…
Вилла 3 спальнив Эз, Франция
Вилла 3 спальни
Эз, Франция
200 м²
€ 2,350,000
Великолепная вилла с восхитительным видом на море расположена в городке Эз, Лазурный берег.…
Вилла 3 спальнив Ла-Тюрби, Франция
Вилла 3 спальни
Ла-Тюрби, Франция
200 м²
€ 1,990,000
Прекрасная вилла в провансальском стиле расположена в тихом месте в Ла Тюрби, Лазурный бере…
Вилла 3 спальнив Эз, Франция
Вилла 3 спальни
Эз, Франция
120 м²
€ 1,950,000
Роскошная вилла расположена на холме в городе Эз, Франция. Современная и новая вилла площадь…
Вилла 5 спаленв Ла-Тюрби, Франция
Вилла 5 спален
Ла-Тюрби, Франция
218 м²
€ 1,590,000
Прекрасная вилла расположена в спокойном районе в Ла Тюрби, Лазурный берег, рядом с княжест…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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