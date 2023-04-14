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Купить дом в Ницца, Франция

Босолей
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95 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Вилла 10 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 10 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
595 м²
€ 19,500,000
Saint - Jean - Cap - Ferrat расположен на полуострове рядом с Болье - Sur - Mer и Villefranc…
Вилла 5 спаленв Эз, Франция
Вилла 5 спален
Эз, Франция
220 м²
€ 2,980,000
Может ли ваш новый дом быть в Eze ( Eze )? Эта красивая вилла, которая сейчас продается, опр…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
200 м²
€ 3,900,000
Этот новый красивый каменный отель расположен в жилом районе Хамо. Из него открывается потря…
Вилла 5 спаленв Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Вилла 5 спален
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
€ 4,950,000
Это потрясающее, полностью меблированное шале с пятью спальнями расположено в отличном месте…
Вилла 7 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
470 м²
€ 9,700,000
СОВМЕСТНЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот отель с роскошной фурнитурой предлагает великолепный пан…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
250 м²
€ 4,500,000
В самом сердце выдающегося Кап Мартина, новая вилла с высококачественными материалами и отде…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
€ 3,950,000
В частном и жилом районе, красивая каменная вилла с видом на море. Собственность выходит на …
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
198 м²
€ 5,125,000
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
Вилла 4 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
210 м²
€ 1,595,000
Расположенная в самом сердце закрытого и охраняемого района, двухквартирная вилла площадью о…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
292 м²
€ 6,300,000
Внутри закрытого домена. Эта превосходная доминирующая современная вилла имеет панорамный ви…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
165 м²
€ 1,490,000
ОЧАРОВЕНИЕ ВИЛЛЫ РОКЕБРУН КАП МАРТИН: & # 13; Найдите эту очаровательную виллу в 5 мин…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
230 м²
€ 2,190,000
Эта уникальная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, теперь продается. Вилла предлагает большую 230 кв…
Вилла 4 спальнив Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
321 м²
€ 3,900,000
Beautiful modern 4-bedroom villa with panoramic sea views. The 321 sqm villa includes a spac…
Вилла 3 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
134 м²
€ 2,490,000
If living in St Jean Cap Ferrat appeals to you, have a look at this unique house to renovate…
Вилла 6 спаленв Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
306 м²
€ 2,995,000
Этот красивый дом площадью около 306 м2, расположенный в Рокбрюн-Кап-Мартен, состоит из перв…
Вилла 5 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
400 м²
€ 7,500,000
Великолепная вилла на возвышенности Вильфранш-сюр-Мер, с панорамным видом на море над полуос…
Вилла 8 спаленв Кап-д’Ай, Франция
Вилла 8 спален
Кап-д’Ай, Франция
550 м²
€ 17,900,000
Исключительная собственность 1900-х / 1910-х годов с 550 кв. М, предлагающая очаровательную …
Вилла 4 спальнив Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
420 м²
€ 9,800,000
Magnificent contemporary villa with a breathtaking panoramic sea view. This elegant villa is…
Вилла 4 спальнив Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
220 м²
€ 2,950,000
Just a few steps from the sea, this beautiful renovated Nice house holds 3 bedrooms plus 2 b…
Вилла 4 спальнив Босолей, Франция
Вилла 4 спальни
Босолей, Франция
201 м²
€ 6,900,000
Facing Monaco, the villa benefits from an excellent geographical location: it is only a few …
Вилла 5 спаленв Босолей, Франция
Вилла 5 спален
Босолей, Франция
430 м²
€ 15,000,000
Exclusivity Ideally located near the center of Monaco by foot, the Monte-Carlo Te…
Вилла 10 спаленв Кап-д’Ай, Франция
Вилла 10 спален
Кап-д’Ай, Франция
791 м²
€ 32,000,000
Эта очаровательная современная вилла, расположенная недалеко от Монако, в Кап д'Ай, теперь п…
Вилла 8 спаленв Peone, Франция
Вилла 8 спален
Peone, Франция
1 080 м²
€ 6,500,000
The Chalet is ideally located, close to the heart of the town, just a few minutes walk to th…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
260 м²
€ 4,500,000
Эта очаровательная вилла сейчас продается - семейный дом расположен в очень тихом и привилег…
Вилла 3 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
158 м²
€ 3,950,000
Эта выдающаяся вилла, расположенная в Рокбрюн Кап Мартин ( Les Hameau ), теперь продается. Э…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
280 м²
€ 5,830,000
Эта престижная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, сейчас продается. Вилла выходит на море. Жилая пл…
Вилла 7 спаленв Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 7 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
306 м²
€ 2,995,000
Эта вилла в Рокбрюн Кап Мартин сейчас продается. Не тратьте время на просмотр этого действи…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
284 м²
€ 3,900,000
Эта замечательная современная вилла, которая была построена в 2020 году и расположена в Рокб…
Вилла 5 спаленв Больё-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Больё-сюр-Мер, Франция
197 м²
€ 2,500,000
Привлекает ли вам жизнь в Болье-сюр-Мер ( центр города )? Посмотрите на эту исключительную в…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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