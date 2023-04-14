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Купить шале с видом на море в Ницца, Франция

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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