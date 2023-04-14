Купить квартиру с бассейном в Ницца, Франция

Квартира 2 спальни Эз, Франция 3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж

€ 429,000

Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…