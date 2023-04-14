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Купить квартиру с бассейном в Ницца, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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