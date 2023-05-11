Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Виллы

Виллы с видом на море в New Aquitaine, Франция

Аркашон
4
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
Комнаты 7
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
€ 278,615
Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
€ 1,344,766
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 253,245
Вилла 7 спален в Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
Количество спален 7
Площадь 427 м²
€ 2,689,531
Квартира 3 комнаты в Stains, Франция
Квартира 3 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
€ 238,748
Вилла 13 спален в Теуль-сюр-Мер, Франция
Вилла 13 спален
Теуль-сюр-Мер, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 000 м²
€ 34,762,545
Квартира 3 комнаты в Рубе, Франция
Квартира 3 комнаты
Рубе, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
€ 198,428
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
€ 811,936
Дом 3 спальни в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Пентхаус 4 спальни
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
€ 2,932,533
Вилла 5 спален в Мужен, Франция
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
Количество спален 5
Площадь 310 м²
€ 3,316,788

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти