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Виллы в New Aquitaine, Франция

Аркашон
4
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 2,267,200
Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
€ 11,550,000
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
€ 14,000,000
Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
€ 2,310,000
Вилла 3 спальни в Noth, Франция
Вилла 3 спальни
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
€ 1,094,000
Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
€ 934,500
Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
€ 882,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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