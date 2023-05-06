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Таунхаусы в New Aquitaine, Франция

Байонна
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 995,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
€ 1,525,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
€ 900,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

рядом с пляжем
недорогая
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