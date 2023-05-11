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Жильё с бассейном в New Aquitaine, Франция

Байонна
15
Rochechouart
9
Бордо
6
Аркашон
4
1 объект найдено
Замок 6 спален в Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
Комнаты 14
Цена по запросу

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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