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Жильё возле озера в New Aquitaine, Франция

Байонна
15
Rochechouart
9
Бордо
6
Аркашон
4
1 объект найдено
Замок 10 спален в Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
€ 6,200,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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