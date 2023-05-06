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Дома в New Aquitaine, Франция

Байонна
11
Rochechouart
9
Аркашон
4
44 объекта найдено
Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Комнаты 54
Площадь 1 300 м²
€ 1,600,000
Замок 10 спален в Жиронда, Франция
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
€ 3,400,000
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 2,267,200
Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
€ 11,550,000
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
€ 14,000,000
Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
€ 2,310,000
Вилла 3 спальни в Noth, Франция
Вилла 3 спальни
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
€ 1,094,000
Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
€ 934,500
Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
€ 882,000
Замок 7 спален в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Комнаты 14
Площадь 540 м²
Цена по запросу
Замок 6 спален в Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
Комнаты 14
Цена по запросу
Замок 7 спален в Дордонь, Франция
Замок 7 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
€ 1,350,000
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
€ 988,000
Шале в Дордонь, Франция
Шале
Дордонь, Франция
Площадь 4 м²
€ 3,100,000
Замок в Дордонь, Франция
Замок
Дордонь, Франция
Площадь 5 м²
€ 3,800,000
Замок в Monsegur, Франция
Замок
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
€ 2,700,000
Таунхаус 4 спальни в Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 995,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
€ 1,525,000
Шале 16 спален в Бордо, Франция
Шале 16 спален
Бордо, Франция
Количество спален 16
Площадь 1 115 м²
€ 3,297,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
€ 900,000
Шале 2 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 2
Площадь 650 м²
€ 2,450,000
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 900 м²
€ 2,047,000
Шале 43 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 43 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 000 м²
€ 1,590,000
Замок 15 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 15 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 000 м²
€ 9,450,000
Замок 10 спален в Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
€ 6,200,000
Замок 13 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 13 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 255 м²
€ 3,950,000
Замок 12 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 12 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 255 м²
€ 3,950,000
Замок 15 спален в Дордонь, Франция
Замок 15 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 300 м²
€ 2,990,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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