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Шале в New Aquitaine, Франция

Rochechouart
4
Шале В архив
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6 объектов найдено
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
€ 988,000
Шале в Дордонь, Франция
Шале
Дордонь, Франция
Площадь 4 м²
€ 3,100,000
Шале 16 спален в Бордо, Франция
Шале 16 спален
Бордо, Франция
Количество спален 16
Площадь 1 115 м²
€ 3,297,000
Шале 2 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 2
Площадь 650 м²
€ 2,450,000
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 900 м²
€ 2,047,000
Шале 43 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 43 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 000 м²
€ 1,590,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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