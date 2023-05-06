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Замки возле озера в New Aquitaine, Франция

Rochechouart
5
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1 объект найдено
Замок 10 спален в Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
€ 6,200,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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