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Замки в New Aquitaine, Франция

Rochechouart
5
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18 объектов найдено
Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Комнаты 54
Площадь 1 300 м²
€ 1,600,000
Замок 10 спален в Жиронда, Франция
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
€ 3,400,000
Замок 7 спален в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Комнаты 14
Площадь 540 м²
Цена по запросу
Замок 6 спален в Riberac, Франция
Замок 6 спален
Riberac, Франция
Комнаты 14
Цена по запросу
Замок 7 спален в Дордонь, Франция
Замок 7 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
€ 1,350,000
Замок в Дордонь, Франция
Замок
Дордонь, Франция
Площадь 5 м²
€ 3,800,000
Замок в Monsegur, Франция
Замок
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
€ 2,700,000
Замок 15 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 15 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 000 м²
€ 9,450,000
Замок 10 спален в Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
€ 6,200,000
Замок 13 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 13 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 255 м²
€ 3,950,000
Замок 12 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 12 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 255 м²
€ 3,950,000
Замок 15 спален в Дордонь, Франция
Замок 15 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 300 м²
€ 2,990,000
Замок 9 спален в Бордо, Франция
Замок 9 спален
Бордо, Франция
Количество спален 9
Площадь 560 м²
€ 1,685,000
Замок 43 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 43 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 200 м²
€ 1,590,000
Замок 8 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 8 спален
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
€ 1,099,000
Замок 10 спален в Дордонь, Франция
Замок 10 спален
Дордонь, Франция
Количество спален 10
Площадь 855 м²
€ 960,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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