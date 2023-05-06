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Квартиры в New Aquitaine, Франция

Бордо
6
Байонна
4
Квартира В архив
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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 345,700
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 350,200
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 360,200
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 310,500
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
€ 325,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 385,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 298,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€ 292,500
Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€ 310,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 365,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 380,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 350,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
€ 372,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€ 395,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€ 399,000
Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 142 м²
€ 600,000
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 284,500
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€ 279,500
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
€ 284,500
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
€ 289,500
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€ 369,000
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
€ 379,000
Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
€ 431,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 2,226,000
Квартира 2 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
€ 2,120,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€ 970,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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