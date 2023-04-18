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Купить недвижимость в Нант, Франция

Carquefou
10
Нант
4
17 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 38 м²
€ 220,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 325,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 57 м²
€ 310,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 247,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 252,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 5 комнатв Нант, Франция
Квартира 5 комнат
Нант, Франция
5 Количество комнат 122 м²
€ 916,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 247,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 344,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 242,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 38 м²
€ 282,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 245,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 280,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 250,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 231,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном ра…

Параметры недвижимости в Нант, Франция

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