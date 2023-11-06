Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Нантер
  5. Дома

Дома в Нантер, Франция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 9 спален в Антиб, Франция
Вилла 9 спален
Антиб, Франция
Количество спален 9
Площадь 823 м²
For sale, a luxurious private estate with panoramic sea view. On the waterfront of the Cap …
€22,18 млн
Вилла 4 спальни в Сент-Максим, Франция
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Unique in Sainte Maxime: you can now live very exclusively in a new villa just 200 met…
€3,05 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
In the heart of the Croisette, renovated with taste beautiful apartment of approx. 123 sqm w…
€4,97 млн
Вилла 4 спальни в Канны, Франция
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Beautiful 1930 villa for sale in Cannes. This 140 m² family home, located in the Petit Juas …
€757,865
Квартира 5 комнат в Антиб, Франция
Квартира 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная всего в 300 метрах от Средиземного моря и …
€1,06 млн
Квартира 4 комнаты в Аюй, Франция
Квартира 4 комнаты
Аюй, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Компания Icade Promotion приглашает вас на предварительный…
€216,838
Квартира 5 комнат в Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
Комнаты 5
Площадь 154 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€649,493
Квартира в Ардеш, Франция
Квартира
Ардеш, Франция
Площадь 98 м²
Imagin Médias Plan de masse 1 Perspective extérieure 1 Documents Document contractuel 7 Broc…
€500,110
Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
€1,65 млн
Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€211,549
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€261,447
Квартира 2 комнаты в Ablon, Франция
Квартира 2 комнаты
Ablon, Франция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
La Fabrique PROCHAINEMENT à Juvisy-sur-Orge ! EMPLACEMENT IDEAL ! Sepimo vous propose, en pl…
€272,787
Realting.com
Перейти