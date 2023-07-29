Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы во Франции

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Площадь 129 м²
Этаж 4
Франция г.Париж, 8 округ &nbsp; Суперсовременный апартамент &nbsp…
€ 1,697,518
Вилла 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Located in one of the most residential area of Le Cannet, with no vis-à-vis, quiet and peace…
€ 4,762,223
Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Этот пентхаус в Каннах ( Vieux Port ) уже продается. Не теряйте времени на просмотр этого по…
€ 1,886,919
Квартира 1 комната в Рубе, Франция
Квартира 1 комната
Рубе, Франция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€ 135,968
Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до…
€ 234,534
Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Les Terrasses du Touch La Résidence Les Terrasses du Touch propose 80 LOGEMENTS, du 2 au 5 p…
€ 201,158
Квартира 2 комнаты в Уа, Франция
Квартира 2 комнаты
Уа, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023    БЕЛЛЬ ОЛЬ Идиллическая обстановка, великолепный остров…
€ 289,559
Квартира в Ардеш, Франция
Квартира
Ардеш, Франция
Площадь 81 м²
Imagin Médias Plan de masse 1 Perspective extérieure 1 Documents Document contractuel 7 Broc…
€ 386,981
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€ 254,379
Вилла 4 спальни в Биот, Франция
Вилла 4 спальни
Биот, Франция
Количество спален 4
Площадь 325 м²
MAGNIFICENT PROPERTY, BOIS FLEURI 325m2- 5/6 BEDROOMS on 6000 m2 of land. Nestled in the hea…
€ 1,248,960
Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€ 175,179
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
In a luxury residence located in the very heart of the famous Croisette, near to the Hotel …
€ 1,743,153

Параметры недвижимости во Франции

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти