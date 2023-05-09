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Замки в Монпелье, Франция

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1 объект найдено
Замок 30 комнат в Монпелье, Франция
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 300 м²
€ 14,950,000

Параметры недвижимости в Монпелье, Франция

с видом на горы
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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