Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Mery-Bissieres-en-Auge
  5. Замки

Замки в Mery-Bissieres-en-Auge, Франция

Замок В архив
Очистить
1 объект найдено
Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн

Параметры недвижимости в Mery-Bissieres-en-Auge, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти