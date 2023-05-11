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Виллы в Приморские Альпы, Франция

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584 объекта найдено
Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спален в Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спален в Ле-Канне, Франция
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 6
Площадь 570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 6 спален в Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
Количество спален 6
Площадь 215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Площадь 300 м²
€ 7,900,000
В самом сердце Ниццы Мон - Борон, сказочная недвижимость, построенная известным архитектором…
Вилла 5 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 5
Площадь 382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Вилла 4 спальни в Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
€ 1,295,000
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. …
Вилла 7 спален в Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
Количество спален 7
Площадь 390 м²
€ 5,500,000
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
Вилла 3 спальни в Мужен, Франция
Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
€ 815,000
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит…
Вилла 4 спальни в Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
€ 1,850,000
Эта недавно построенная вилла в нео-провансальском стиле с высококачественными удобствами ид…
Вилла 3 спальни в Канны, Франция
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 2,968,000
На высотах Круа де Гар с панорамным видом на море, исключительная угловая квартира ок. 220 к…
Вилла 5 спален в Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
€ 1,390,000
Расположен в тихом жилом районе, красивая вилла с открытым видом и юго-западная экспозиция, …
Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Площадь 140 м²
€ 1,260,000
Типичный Ниццкий дом с большим шармом, расположенный в самом красивом районе деревни Сен-Пол…
Вилла 6 спален в Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
Количество спален 6
Площадь 216 м²
€ 1,550,000
Этот роскошный отель расположен в красивом месте в Антибе. Из него открывается великолепный …
Вилла 7 спален в Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Площадь 480 м²
€ 4,950,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту великолепную нед…
Вилла 4 спальни в Ле-Тинье, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Тинье, Франция
Количество спален 4
Площадь 304 м²
€ 3,290,000
Единственный агент: эта уникальная и удивительно частная резиденция находится в щедром парке…
Вилла 3 спальни в Ницца, Франция
Вилла 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
€ 2,890,000
Превосходная современная вилла с высококачественными удобствами, спроектированная архитектор…
Вилла 4 спальни в Муан-Сарту, Франция
Вилла 4 спальни
Муан-Сарту, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
€ 2,350,000
Этот очаровательный провансальский мас находится на полпути между деревнями Вальбон, Мужен и…
Вилла 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
€ 1,890,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Эта превосходная вилла, спроектированная архитектором, с современными л…
Вилла 5 спален в Ле-Канне, Франция
Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
€ 1,990,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Идеально расположенный в самом жилом районе Ле Канне, недалеко от ратуш…
Вилла 7 спален в Вальбонн, Франция
Вилла 7 спален
Вальбонн, Франция
Количество спален 7
Площадь 250 м²
€ 1,790,000
Единственный агент: расположен в тихом жилом районе недалеко от деревни, превосходная вилла …
Вилла 4 спальни в Ванс, Франция
Вилла 4 спальни
Ванс, Франция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
€ 1,290,000
Этот дом в стиле Ниццы 1930-х годов был отремонтирован с сохранением характера и некоторых о…
Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Площадь 210 м²
€ 1,250,000
ВОЛШЕБНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СВЯТОГО ПОЛ ДЕ Венс. Красивый лесной участок 210 м ², всего в нескол…
Вилла 4 спальни в Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
€ 2,790,000
Великолепная вилла, расположенная в очень жилом районе, наслаждаясь абсолютным спокойствием,…
Вилла 5 спален в Мужен, Франция
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
€ 880,000
В Мужене ( очень близко к Le Cannet ), недалеко от всех удобств, школ и автомагистралей, Вы …
Вилла 4 спальни в Теуль-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Теуль-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
€ 2,650,000
Очаровательная провансальская вилла, полностью отремонтированная и модернизированная с испол…
Вилла 4 спальни в Ницца, Франция
Вилла 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
€ 1,500,000
Наслаждайтесь этим прохладным летним и теплым зимним особняком в районе Гранд Корниш в Ницце…
Вилла 5 спален в Ле-Канне, Франция
Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 229 м²
€ 2,290,000
Исключительная вилла, построенная в 1993 году в стиле ар-деко, продается в Ле Канне. Откройт…
Вилла 7 спален в Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Площадь 700 м²
€ 21,000,000
Если вам нравится жить в Каннах ( Californie ), взгляните на этот уникальный современный дом…

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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